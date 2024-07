Bombeiros resgatam 8 adolescentes que saíram sozinhos e caíram com carro dentro de lago

Populares ajudaram no resgate, pulando na água e auxiliando as vítimas a saírem do veículo

Thiago Alonso - 28 de julho de 2024

Carro com menores caiu no Lago Sol Poente, em Quirinópolis. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada deste domingo (28), para resgatar oito adolescentes que perderam o controle de um carro e caíram dentro de um lago, em Quirinópolis, no Sudoeste goiano.

O grupo, que contava com quatro garotos e quatro garotas, estava dirigindo o veículo sem a presença de nenhuma pessoa habilitada ou maior de idade.

Assim, quando trafegavam pela Rua 02, no Bairro Tonico Bento, perderam o controle do automóvel, saindo da via e caindo dentro do Lago Sol Poente, que fica nas proximidades.

Populares que estavam nas redondezas mergulharam na água para auxiliar no socorro das vítimas, também acionando os bombeiros.

Ao chegar ao local, os socorristas constataram que todos os adolescentes conseguiram sair do carro com vida e sem maiores ferimentos. No entanto, apesar de bem e sem ferimentos, todos alegaram estarem assustados com a ocorrência.

De todo modo, os menores foram avaliados pela equipe de resgate, a qual descartou a necessidade de encaminhamento para unidades de saúde.

Já para Polícia Militar (PM), o condutor não soube responder perguntas básicas como a placa ou documentação do veículo. Os menores foram deixados aos cuidados do Conselho Tutelar do município.

O automóvel, por sua vez, ficou submerso no fundo do lago, sendo necessário um guincho para fazer a retirada.