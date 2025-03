Chuvas intensas devem persistir em Goiás nos próximos dias; veja cidades mais afetadas

Companhia orienta a população a manter distância de fios e árvores e desconectem aparelhos elétricos das tomadas

Davi Galvão - 26 de março de 2025

Visão aérea de rua da Região Central de Goiânia em dia de chuva. (Foto: Agência Cora Coralina)

Com base no Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) e o Climatempo, a Equatorial Goiás emitiu um alerta para os clientes após o temporal registrado na manhã desta quarta-feira (26) em várias regiões de Goiás – sob a perspectiva que devem persistir nos próximos dias.

As chuvas intensas com ventos de até 70 km/h podem atingir cidades os municípios do estado. Entre as cidades sob maior risco de serem afetadas pelas chuvas estão: Acreúna, Águas Lindas de Goiás, Alto Paraíso de Goiás, Anicuns, Aparecida de Goiânia, Aruanã, Britânia, Catalão, Cavalcante, Ceres, Cristalina, Cromínia, Formosa, Goiânia, Hidrolândia, Iporá, Jaraguá, Jataí, Luziânia, Morrinhos, Orizona, Padre Bernardo, Pirenópolis e Rio Verde.

A companhia orienta a população a manter distância de fios e árvores, reforçando que o monitoramento da situação está sendo feito pelo Centro de Operações Integradas (COI) para reduzir possíveis impactos.

Neste ano, várias regiões de Goiás têm sido fortemente afetadas pelas chuvas, impactando áreas urbanas e rurais. O Climatempo indica que as regiões Norte e Leste do estado registraram volumes de precipitação de até 40 mm, com risco elevado de alagamentos. Nas regiões Central e Sul, os volumes chegaram a 35 mm, causando transtornos no trânsito e danos à infraestrutura, como ocorreu recentemente em Rio Verde.

Para reduzir riscos durante as tempestades, a Equatorial Goiás recomenda que a população desconecte aparelhos eletrônicos das tomadas para protegê-los contra oscilações e surtos de energia, que evitem o uso de equipamentos elétricos e telefone com fio durante o temporal e mantenham distância de árvores, estruturas metálicas e cercas de arame.

