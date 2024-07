Jovem “possuído por espírito” tem que ser contido pela PM após tentar matar esposa

Suspeito estaria sofrendo surto psicótico e destruiu casa onde vítima estava com o filho, de apenas 9 meses

Samuel Leão - 28 de julho de 2024

Caso aconteceu em Rio Verde, no bairro Promissão. (Foto: Reprodução)

Na madrugada deste domingo (28), um jovem embriagado, de 27 anos, teve que ser contido pela polícia após tentar agredir a própria esposa, que estava acompanhada do filho, de apenas 09 meses, em Rio Verde. Na ocasião, ele ainda alegou estar “possuído por um espírito” e acabou baleado, sendo levado para o hospital em estado grave.

O caso ocorreu por volta das 00h30. A mulher, de 31 anos, afirmou ter sofrido uma tentativa de agressão por parte do companheiro, de modo que o chutou e se trancou dentro de casa, para defender o filho.

No entanto, ele teria arrombado a porta com um chute, simulando estar sofrendo uma possessão por um espírito. Assustada, ela correu para a casa do vizinho com o bebê, onde acionou a Polícia Militar (PM).

Ao retornar para a própria residência, ela se deparou com o suspeito segurando uma faca, além de notar que diversos móveis haviam sido destruídos.

Como a guarnição apontou a possibilidade de se tratar de um surto psicótico, por parte do jovem, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi solicitado e chegou ao local, no bairro Promissão.

Quando os policiais chegaram, teriam ordenado para que o suspeito soltasse a arma, pedido que não teria sido atendido.

Eles então atiraram com uma arma de choque, a qual não foi o suficiente para interrompê-lo, e o jovem começou a andar em direção à equipe. Portanto, foram desferidos cinco tiros, visando as pernas dele, os quais o derrubaram.

Mesmo baleado, eletrocutado e caído ao chão, ele continuou agarrando firme a faca, que teve que ser arrancada para que ele recebesse atendimento médico. Em estado grave, o jovem foi levado para o Hospital Municipal Universitário, onde recebeu cuidados especializados.

O caso foi registrado como homicídio simples tentado, ameaça e resistência, e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).