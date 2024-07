Maneira rápida de amolecer a carne que ficou muito tempo no congelador

Aprenda de uma vez por todas a sair do sufoco com a carne congelada e preparar suas refeições com mais agilidade

Magno Oliver - 28 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / @receitastentadorasoficial)

Lembra quando você acabava de chegar em casa, depois de um dia de trabalho, abria a geladeira e percebia que esqueceu de colocar a carne do jantar para descongelar? Que tristeza que dava, não é mesmo?

Assim, são nessas horas que a gente recorre a todo tipo de ajuda para agilizar esse processo de descongelamento. Vale micro-ondas, secador de cabelo, água quente, air fryer e até deixar sob o sol quente, mesmo não sendo o recomendado por especialistas.

Dessa forma, na pressa de conseguir um resultado rápido, muita gente acaba testando de tudo. E foi testando misturas que um canal no Instagram bombou com uma dica que descongela a carne em menos de 5 minutos.

O perfil no Instagram da criadora de conteúdo do lar @receitastentadorasoficial viralizou nas redes sociais com uma misturinha potente para te ajudar com a carne congelada bem rapidinho.

Com apenas alguns ingredientes que você tem na sua casa, é possível criar uma misturinha que age rapidamente e a mágica do descongelamento acontece em menos de cinco minutos.

Papel e caneta na mão porque essa receitinha vai te salvar demais quando precisar fazer o processo para preparar uma refeição.

Você vai precisar de:

– Panela grande;

– 2 colheres de sopa de sal;

– 100 ml de vinagre de álcool;

– 1 litro de água;

Como preparar a mistura

Em uma bacia ou uma panela grande, adicione a carne que deseja descongelar, a água, o vinagre de álcool e o sal. Misture bem até os ingredientes aderirem bem e dissolverem na água.

Depois disso, tampe o recipiente e deixe a carne de molho descongelando por 04 minutos. Dado o tempo, retire a peça e confira o resultado, ela fica descongelada e completamente pronta para ser usada na sua refeição.

Assim, confira o vídeo completo:

