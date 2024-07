Milhares de pessoas se unem por recuperação de Juliana Perdomo após complicações no parto; veja quem é a influencer

Mensagens de comoção encheram as redes sociais da goiana, que ficou conhecida por compartilhar vídeos com dicas do dia a dia

Thiago Alonso - 28 de julho de 2024

Influenciadora goiana Juliana Perdomo. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Fãs e seguidores de Juliana Perdomo prestaram solidariedade à influenciadora, que está internada em estado grave desde a última sexta-feira (26), quando sofreu complicações após dar à luz ao filho Zac, em Iporá.

Apesar do pequeno ter nascido bem e com saúde, a mulher, de 34 anos, precisou ser encaminhada para Goiânia logo após o parto devido às condições clínicas.

De acordo com a família, ela teve uma embolia amniótica durante a operação, o que provocou um quadro de Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA).

Nas redes sociais, internautas se uniram em mensagens de fé para torcer pela recuperação, uma vez que ela está entubada em estado delicado.

Uma das seguidoras convidou outras mulheres que acompanham Juliana para se juntarem em “correntes de oração”.

“Vamos todos continuar firmes nas orações pela Ju”, comentou uma jovem.

“Estamos aqui para te fortalecer. A cada segundo sua respiração vai se fortalecendo, logo você estará em casa”, decretou outra.

“Estamos te esperando, Ju! Logo estaremos escutando seu testemunho!”, disse mais uma internauta.

Quem é a influenciadora?

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e 90 milhões de visualizações no canal do YouTube, Juliana Perdomo (@juperdomohome) ficou conhecida em 2020, quando compartilhava o dia a dia dos cuidados de casa durante a pandemia de Covid-19.

No perfil da rede de vídeos, a goiana convida os inscritos a “passar um cafezinho” e “ficar à vontade”. Além disso, ela se define como “dona de casa que ama servir e cuidar dos meus”.

Não à toa, a influenciadora juntou uma legião de fãs, em especial mulheres que possuem uma rotina parecida com a dela.

Nas gravações, a mãe do recém-nascido Zac também divulgou todos os detalhes dos cuidados com outros dois filhos, Dom e Raj. Além de, é claro, relatos sobre a mais recente gravidez.

Juliana também é conhecida por ser irmã de Mariana Perdomo, empresária e fundadora da “Perdomo Doces”, uma das confeitarias mais renomadas de Goiânia.