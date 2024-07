Quantidade preocupante de mortes por meningite acende alerta em Goiás

Especialista explica principais sintomas da doença e formas de prevenção contra enfermidade

Davi Galvão - 28 de julho de 2024

Vacina continua sendo principal forma de prevenção (Foto: Agência Brasil)

Após os recentes casos envolvendo morte por meningite em Anápolis, um alerta acendeu-se em meio a especialistas na área da saúde, quanto aos perigos que a doença pode acarretar para a população.

De acordo com dados da Secretaria da Saúde (SES) de Goiás, apenas em 2024, já foram feitas um total de 232 notificações da doença, sendo 104 delas confirmadas e 51 ainda em investigação, com 19 óbitos registrados no mesmo período.

Ainda, mais casos foram registrados mais ocorrências em homens do que em mulheres, em uma proporção de 65% para 35%, sendo que a faixa etária dos 40 aos 49 anos foi a mais afetada, com 20 casos neste intervalo.

Cuidados e prevenção

Ao relembrar casos recentes que aconteceram em Anápolis, o médico infectologista Marcelo Daher explicou mais sobre a meningite, formas de prevenção e cuidados que a população deve tomar.

A começar, destacou que a meningite é uma doença que causa uma inflamação no sistema nervoso central, com diversas causas e origens. Portanto, não há uma vacina especificamente contra a condição.

O que existe são vacinas que garantem proteção para determinado tipo de bactéria, mas que, como qualquer outra medicação, não possui eficácia de 100%.

“Não existe uma única causa e nem uma única vacina. O que existe são vacinas contra agentes que causam as meningites”, destacou.

Ele ainda destacou que, embora Anápolis esteja enfrentando uma época propícia ao aparecimento de quadros de meningite, por enquanto, não há um surto declarado na cidade, não havendo motivos para pânico.