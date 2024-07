Quem tem máquina de lavar precisa fazer isso de 6 em 6 meses

Dessa forma, você vai evitar que seu aparelho se danifique

Pedro Ribeiro - 28 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Razeck)

A máquina de lavar foi inventada no início do século 20. Antes disso, limpar as roupas era um trabalho extremamente difícil.

Atualmente, esse eletrodoméstico se tornou um item quase indispensável e muito útil nos afazeres domésticos.

No entanto, apesar de trazer toda essa praticidade para dentro de casa, a máquina também precisa de cuidados para que não estrague e acaba te deixando na mão.

Quem tem máquina de lavar precisa fazer isso de 6 em 6 meses

Apesar de ser um eletrodoméstico que faz limpeza, a sua máquina de lavar roupas não está imune as sujeiras.

Isso porque ela filtra e retém as impurezas encontradas nas peças.

Por isso, é de extrema importância que você limpe seu aparelho regularmente. Normalmente, a limpeza deve ser feita de 6 em 6 meses.

E você deve estar se perguntando, como fazer isso?

Pois saiba que é um processo fácil e simples.

Então, para efetuar a limpeza da sua máquina de lavar, você vai precisar de 1 litro de vinagre ou 1 litro de água sanitária.

Mas é importante lembrar: escolha apenas um desses produtos, nada de misturar os dois.

Para começar, coloque o litro da água sanitária ou de vinagre dentro da sua máquina.

Depois, se certifique de usar a quantidade máxima de água do seu equipamento. Pronto, agora é só programar um ciclo de lavagem inteiro e ela irá fazer todo o resto.

Para limpar a máquina pelo lado de fora, use detergente neutro, mas nada de álcool. Isso porque ele pode danificar a parte externa do aparelho.

Outro lugar que você deve limpar são os filtros e compartimentos da máquina de lavar. Aqui, o ideal é usar uma escovinha para ajudar no processo.

Uma outra dica é deixá-la aberta quando não estiver usando. Dessa forma, você vai evitar que a água acumule dentro do seu eletrodoméstico.

Essas dicas foram retiradas do vídeo postado no canal do YouTube, “É Cada Uma…”.

Assista o vídeo na íntegra:

Portanto, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!