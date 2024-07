Após cancelamento por problema de saúde, Pitty anuncia novo show em Goiânia

Cantora adiou, de última hora, apresentação que faria no Festival Deu Praia, no dia 12 de julho

Thiago Alonso - 30 de julho de 2024

Cantora de rock, Pitty. (Foto: Divulgação)

Após a cantora Pitty cancelar o show que faria em Goiânia, como parte do festival Deu Praia, a organização do evento divulgou uma nova data para a apresentação da artista na capital de Goiás.

Desta vez, a rockeira passará pela “Terra do Pequi” no dia 04 de outubro. Apesar da novidade na programação, o local ainda não foi divulgado.

Os ingressos adquiridos para o show, que antes aconteceria no dia 12 de julho, ainda são válidos para a nova data.

Para quem não pôde comprar na época, o festival anunciou que abrirá novas vendas já na próxima segunda-feira (29), por meio do site Bilheteria Digital.

Para aqueles que desejarem solicitar o reembolso do valor do bilhete cancelado, a organização do Deu Praia disponibilizou um canal de assistência por meio do WhatsApp (62) 98102-8451. O atendimento será realizado também na segunda-feira (29), a partir das 09h.

Em tempo

Pitty cancelou a apresentação que faria em Goiânia no dia 12 de julho, após realizar uma cirurgia de emergência no dia 03 do mesmo mês.

A artista não revelou o motivo da operação, mas, devido às recomendações médicas, precisou adiar três shows da turnê que aconteceriam no período.

A baiana polemizou, após, no dia 13 de julho, um dia após o cancelamento em Goiânia, se apresentar no Rio de Janeiro. Apesar disso, o show realizado na “Cidade Maravilhosa” foi feito inteiramente sentado.