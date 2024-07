Brasileira de 17 anos morre em acidente de trânsito nos EUA

Uma adolescente de Sergipe morreu em um acidente de trânsito em Orlando, nos Estados Unidos na segunda-feira (29).

Natália do Couto Santana Figueiredo, de 17 anos, dirigia um Dodge Caravan. O acidente ocorreu na rodovia estadual 408 da Flórida e está sendo investigado.

Um motorista, de 35 anos, atingiu a traseira do carro de Natália. Segundo a mídia local, a batida fez com que o Dodge girasse na pista e atingisse três pessoas que estavam do lado de fora de um carro.

Natália morreu no local. Segundo o boletim, a adolescente não usava cinto de segurança no momento. Dois dos atingidos foram levados ao hospital em estado grave, e outro teve ferimentos leves.