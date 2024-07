Concurso público em Goiás terá mais de 200 vagas e salários de até R$ 13 mil; saiba como participar

Oportunidades são para diferentes áreas e seleção acontecerá de forma online

Davi Galvão - 30 de julho de 2024

Candidatos durante prova de concurso (Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil)

A Prefeitura da cidade de Baliza, região Oeste de Goiás, abrirá um concurso público com 207 vagas, com salários de até R$ 13 mil. As oportunidades são tanto para a efetivação imediata dos aprovados, quanto para a formação de cadastro de reserva.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet, a partir do dia 1º de agosto de 2024 até o dia 1º de setembro, pelo site do Itame. O valor da taxa varia entre R$ 70 a R$ 120.

As oportunidades são para: auxiliar de limpeza urbana (5); auxiliar de serviços gerais (13); gari (13); motorista de veículos leves (6); motorista de veículos pesados (8); operador de máquinas leves (5); operador de máquinas pesadas (4); vigilante (7); zelador de cemitério (1); auxiliar administrativo (7); eletricista (3); mecânico (1); merendeira (9); motorista de transporte escolar (9) e recepcionista (5).

Há ainda vagas para ACS – assentamento oziel (6); ACS – vale do araguaia (1); agente de combate às endemias – ace (2); assistente administrativo (25); atendente de farmácia (1); auxiliar de enfermagem (3); auxiliar de saúde bucal – asb (2); fiscal de posturas e edificações (3); fiscal de vigilância sanitária (2); monitor escolar (4) e orientador social (3), técnico em saúde bucal (3) e técnico em informática (2).

Outras opções são técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (6); técnico em raio-x (1); analista administrativo de licitação (1); analista de controle interno (1); assistente social (4); educador físico (1); enfermeiro (3); engenheiro civil (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (1); médico – clínico geral (3); nutricionista (2); odontólogo (3) e professor PIII – apoio educacional (4);

Por fim, ainda há vagas para professor PII – ciências da natureza (1); professor PII – educação física (1); professor PII – geografia (1); professor PII – história (1); professor PII – intérprete de libras (1); professor PII – língua inglesa (1); professor PII – língua portuguesa (1); professor PII- matemática (1); professor PII – pedagogo (9); psicólogo (2); supervisor de ensino (1).

A data prevista para a prova objetiva está marcada para o dia 13 de outubro, sendo que, para alguns dos cargos, também haverá prova prática, prova de títulos e prova de aptidão física.

Mais informações estão disponíveis no edital.