Corinthians enfrenta o Grêmio na Copa do Brasil e são várias as opções de onde assistir o jogo; confira

Caio Henrique - 30 de julho de 2024

Jogo será realizado em São Paulo. (Foto: Lucas Uebel)

A partir das 21h30 desta quarta-feira (31), terá início os primeiros 90 minutos do duelo entre Corinthians e Grêmio – válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O jogo da ida acontecerá na Neo Química Arena, em São Paulo. Os interessados em acompanhar a partida poderão o fazer pelo serviço de streaming Amazon Prime Video, SporTV, Premiere e também a Globo.

Ambas as equipes encaram uma má fase no Campeonato Brasileiro e enxergam na Copa do Brasil uma boa oportunidade de mudar a realidade da temporada.

O jogo da volta está marcado para o dia 07 de agosto e deve acontecer no Estádio Couto Pereira, em Coritiba.

Isso se dá por conta do atual cenário vivido pelo Grêmio, que segue sem condições de mandar partidas na Arena em Porto Alegre, por conta dos danos causados durante as enchentes no Rio Grande do Sul (RS).