Motorista embriagado perde o controle do veículo e atropela duas pessoas em Goiânia

Condutor do automóvel ainda teria colidido contra outros quatro veículos antes de se chocar com vítimas

Augusto Araújo - 30 de julho de 2024

Carro pilotado por motorista embriagado teria perdido controle e se chocado contra veículos em lanchonete, no Setor Coimbra. (Montagem: Reprodução)

Um homem, de 32 anos, foi preso em flagrante após perder o controle do carro, enquanto dirigia embriagado, e atropelar duas pessoas em frente a uma lanchonete em Goiânia.

O caso aconteceu na Avenida Castelo Branco, em trecho que passa pelo Setor Coimbra, no final da noite deste domingo (28), mas só repercutiu nesta terça-feira (30).

Conforme o relato de testemunhas, o carro vinha em alta velocidade pela via, quando acabou desviando em direção ao estabelecimento.

O automóvel ainda teria colidido e danificado outros quatro veículos – sendo duas caminhonetes e dois carros – que estavam estacionados no local, antes de adentrar o espaço da lanchonete.

Assim, foram atingidos um homem, de 38 anos, e uma jovem, de 18 anos. Ambos teriam sofrido lesões, mas sem gravidade.

O condutor do automóvel foi detido por frequentadores do local até a chegada da Polícia Militar (PM). Após fazer o teste do bafômetro, foi confirmado o estado de embriaguez do suspeito.

Diante dos fatos, os militares deram voz de prisão e conduziram o motorista até a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), onde foi entregue às autoridades policiais competentes.

O caso agora ficará sob os cuidados da Polícia Civil (PC).