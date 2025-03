Procon Goiânia revela variação de 25% em preços de combustíveis; veja como economizar

Pesquisa verificou valores em nove postos de gasolina capital

Thiago Alonso - 20 de março de 2025

Posto de combustível. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Com a alta nos preços em vários setores do mercado, os combustíveis também não ficaram de fora, apresentando variações de até 25,19% em alguns estabelecimentos, conforme apontou o Procon Goiânia.

O levantamento, realizado pelo órgão na última terça-feira (18), pesquisou valores em nove postos de combustíveis espalhados pela capital.

Os preços, no entanto, apresentaram grande diferença entre os estabelecimentos, especialmente quando comparados aos bairros onde foram levantados.

O destaque foi para o etanol hidratado, cujos custos variaram entre R$ 3,89 e R$ 4,87, o que representa 25,19%. O menor preço foi encontrado no Posto Tabocão 4, localizado no Jardim Aritana, enquanto o maior foi visto no Auto Posto Ponte, no Jardins Madri Complemento.

Outros combustíveis também variações elevadas, ainda que em menor escala, como a gasolina aditivada, que chegou a 11,17%. O menor valor foi de R$ 6,09 no Posto Mangalô, no Setor Morada do Sol, e o maior de R$ 6,77, também no Auto Posto Ponte.

O Diesel S-10, por sua vez, apresentou diferença de 6,24%, entre o Posto RB 13, no Setor Morada do Sol, custando R$ 6,09, e o Posto T Sete, no Setor Oeste, onde o valor encontrado foi de R$ 6,47.

O Procon Goiânia recomendou que os consumidores procurem por redes de postos já conhecidas e mais consolidadas, onde as aferições são mais frequentes, mantendo a qualidade do produto vendido.

Mesmo que haja uma flutuação nos preços, o órgão reiterou que nem sempre o mais barato é o melhor, podendo haver adulterações nos combustíveis. Por isso, foi orientado comprar em lugares onde os custos são mais altos, o que pode significar melhor qualidade.

Confira todos os postos consultados:

Auto Posto Katia (Vila Rizzo)

Auto Posto Mangalô (Setor Morada do Sol)

Auto Posto Ponte Ltda (Jardim Máadí Complemento)

Posto Estrela do Norte (St. Marabá)

Posto Gato Preto (Jardim Diamantina)

Posto Passeto das Águas (Jardim Diamantina)

Posto RB 13 (Setor Morada do Sol)

Posto T Sete Ltda (St. Oeste)

Posto Tabocão 4 (Jardim Arilana)

