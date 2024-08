Ao Metrópoles, Roberto Naves nega ser o prefeito de Anápolis envolvido na compra de fazendas por juiz

Informações fazem parte da investigação do MPF que investiga evolução patrimonial do magistrado Alderico Rocha Santos

Pedro Hara - 31 de julho de 2024

Prefeito Roberto Naves. (Foto: Reprodução)

A coluna do jornalista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles, revelou, nesta terça-feira (30), conversas da antiga dona da Fazenda Mata Azul, no município de Britânia, com o juiz federal Alderico Rocha Santos, que adquiriu a propriedade por R$ 15 milhões.

A compra foi realizada em 2022, mas o pagamento não foi feito pelo magistrado, e sim por pessoas indicadas por ele, de forma parcelada. Em uma parte do diálogo entre Adriane Borges Inácio Campos e o juiz, um dos terceiros que repassaram valores é identificado como prefeito de Anápolis.

“Eu tenho responsabilidade e eu sei que você pagou, eu tenho tudo. Que comprovante no seu nome não tem nenhum, tudo em nome de terceiro. Mas como eu sei que você pagou, o dinheiro veio docê, é diferenciado. Agora você pode ter certeza, o que você mandou pagar tem o nome de um por um, tem o nome daquele prefeito lá de Anápolis que você pagou, tem nome de todo mundo que você pegou dinheiro e pagou as coisas minhas. Tem tudo.”

As informações fazem parte do processo do Ministério Público Federal (MPF) que investiga a evolução do patrimônio de Alderico, incompatível com o salário do juiz federal. Nos últimos dias, Paulo Cappelli publicou uma série de reportagens sobre o caso. Até o jogador Arthur Melo, atleta goiano que passou pela Seleção Brasileira, é citado.

Como Roberto Naves (Republicanos) é o prefeito de Anápolis desde 2017 e a aquisição da fazenda de Adriane se deu em 2022, o colunista do Metrópoles procurou o gestor, que se manifestou por meio de nota:

“Não há qualquer citação ao nome do prefeito Roberto Naves no processo, tampouco houve pagamento por parte dele ou da Prefeitura de Anápolis ao juiz em questão. O prefeito e a administração municipal já estão tomando as providências judiciais cabíveis contra esta mentira.”

No dia 16, Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, fez uma publicação nas redes sociais trazendo o caso à tona com foco na investigação de Alderico Rocha Santos, mas ainda assim houve menção ao valor repassado pelo prefeito de Anápolis para a compra da fazenda em 2022.

Na ocasião, assim como a coluna do Metrópoles, o Portal 6 procurou a assessoria de Roberto Naves, entretanto, como retorno, além do posicionamento oficial (“O prefeito Roberto Naves declara que usar o nome da prefeitura em assuntos particulares é de extrema gravidade e pedirá esclarecimentos por vias judiciais, uma vez que a menção de uma suposta conversa entre pessoas que ele não conhece é mentirosa e leviana. O tratamento irresponsável desta ilação atende apenas a objetivos políticos”), Roberto Naves registrou boletim de ocorrência contra o Portal 6 por calúnia e difamação.

Em 17 de julho, Carlinhos Cachoeira fez nova postagem, desta vez acusando o Portal 6 de divulgar fake news. Após a publicação do Metrópoles, a reportagem verificou que a publicação de Cachoeira foi excluída das redes sociais.

Não é a primeira vez que Roberto Naves tem o nome relacionado a uma propriedade rural. Em abril do ano passado, o Portal 6 revelou que familiares de Luiz Carlos Ribeiro da Silva, assassinado em dezembro de 2022, contaram à Polícia Civil que o prefeito era sócio da vítima na criação de gado e, juntos, adquiriram uma fazenda em Porangatu avaliada na época em R$ 12 milhões.