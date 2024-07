Atlético-GO enfrenta Vasco pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil; saiba onde assistir

Equipes buscam se reerguer em torneio após sequência de resultados negativos

Augusto Araújo - 31 de julho de 2024

Atlético-GO enfrenta o Vasco pela Copa do Brasil. (Foto: Jorge Rodrigues/ ACG)

Nesta quarta-feira (31), o Atlético Goianiense enfrenta o Vasco, em partida válida pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil.

A partida acontece no Estádio Antônio Accioly, localizado no Setor Campinas, em Goiânia, a partir das 21h30.

O Dragão não consegue uma vitória a 11 partidas e busca um resultado positivo após um duelo com outra equipe carioca – o Flamengo, contra o qual perdeu por 2 a 0.

Já o Vasco está em uma situação mais tranquila, mas vem de duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro – contra Atlético-MG e Grêmio. A última vitória do cruz-maltino ocorreu justamente contra os goianos, por 1 a 0, também em Goiânia.

A partida terá transmissão em TV aberta pela Rede Globo, e nos canais por assinatura do Premiere e do Sportv. Já pela internet, as plataformas Prime Video e Globoplay também vão passar o jogo.

Além disso, os sites Globo Esporte e pelo Placar UOL farão o relato em tempo real dos acontecimentos do jogo.