Flamengo e Palmeiras fazem “duelo de titãs” pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (31); veja onde assistir

Equipes, que possuem elencos de maior poderio do país atualmente, se enfrentam no Estádio Maracanã

Augusto Araújo - 31 de julho de 2024

Flamengo enfrenta Palmeiras pela Copa do Brasil. (Montagem: Divulgação)

Donos das equipes com maior poderio do futebol brasileiro atualmente, Flamengo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (31), em jogo de ida das oitavas-de-final da Copa do Brasil.

A partida acontece às 20h, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Quem apita é o árbitro Braulio da Silva Machado, que está no quadro da FIFA.

O rubro-negro vem de uma sequência de três vitórias, sendo a mais recente contra o Atlético Goianiense. Na ocasião, os cariocas venceram por 2 a 0, gols de Pedro e Arrascaeta.

Já o alviverde perdeu os dois últimos jogos, contra o Fluminense (por 1 a 0) e Vitória ( 2 a 0), e busca reencontrar o caminho dos resultados positivos.

Apesar disso, se engana quem pensa que será um jogo desequilibrado. Isso porque ambos se encontram no topo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o líder, com 40 pontos, e o Palmeiras é o 3º colocado, com 36 pontos.

O “duelo de titãs” é transmitido com exclusividade pela plataforma online da Amazon Prime. Contudo, os fãs podem acompanhar os lances em tempo real pelo site do Globo Esporte e Placar UOL.