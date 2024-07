Parque aquático de Goiás aparece em ranking entre os melhores do mundo

Local foi um dos cinco pontos brasileiros que despontaram na listagem

Isabella Valverde - 31 de julho de 2024

Náutico Praia Clube, em Caldas Novas. (Foto: Reprodução)

Se destacando mundialmente, Goiás tem um dos melhores parques de diversões aquáticos do mundo, conforme aponta o ranking da plataforma TripAdvisor.

Intitulada de Travellers’ Choice – Best Of the Best, a premiação analisou os 25 pontos com maior volume de avaliações positivas na plataforma, durante 12 meses. Dentre os destaques, a edição conta com cinco parques brasileiros, incluindo o goiano.

Localizado em Caldas Novas, o Náutico Praia Clube aparece na 21ª colocação. O espaço teve mais de 2 mil notas boas, se classificando como “Excelente” ou “Muito bom”.

O local oferece uma diversidade de atrações para o público com toboáguas, piscinas de ondas, restaurantes, instalações, bar molhado e um lago, onde é possível realizar esportes aquáticos.

Além dele, foram contemplados: o Beto Carrero Word, que ocupou a 4ª posição, o Beach Park, que ficou na 6ª, Parque Terra Mágica Florybal, na 18ª e o Alpen Park, na 24ª.