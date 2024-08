É de Goiás aposta que acertou todos os números da Lotofácil e levou bolada para casa

Concurso é realizado pela Caixa Econômica Federal e teve premiação de R$ 1,7 milhão

Gabriella Pinheiro - 01 de agosto de 2024

Sorteio da Lotofácil é realizado hoje pela Caixa Econômica Federal. (Foto: Reprodução)

O concurso 3169 da Lotofácil, realizado na última quarta-feira (31), foi marcado por uma maré de sorte para uma aposta de Goiás que acertou todos os números.

Realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF), o sorteio contou com uma premiação de R$ 1,7 milhão e as dezenas sorteadas foram: 23 – 25 – 29 – 36 – 42.

A grande vencedora foi um jogo realizado na Lotérica Trevo da Sorte, em Piranhas, que fica na região Noroeste do estado. Ela conquistou um total de R$1.662.351,79.

Além dela, 8 apostas do estado bateram na trave e acertaram 4 do total de números. Sete delas receberam R$1.824,91, enquanto um bolão foi contemplado com R$5.474,73.

O próximo sorteio da Lotofácil acontecerá nesta quinta-feira (1º) e contará com uma premiação de R$ 1,7 milhão.