Ex-reitor do IFG é o escolhido para ser vice de Adriana Accorsi à Prefeitura de Goiânia

Oficialização será realizada após encontro com presidente estadual do partido, Elias Vaz

Pedro Hara - 01 de agosto de 2024

Jerônimo Rodrigues, ex-reitor do IFG e pré-candidato a vice de Adriana Accorsi. (Foto: Divulgação/IFG)

O PSB escolheu Jerônimo Rodrigues, ex-reitor do Instituto Federal de Goiás (IFG), como vice-prefeito na chapa encabeçada por Adriana Accorsi (PT).

A oficialização será realizada nesta sexta-feira (02), durante encontro do presidente estadual do PSB, Elias Vaz, com Accorsi.

Antes de Jerônimo, o nome mais cotado para ocupar a vice era o de Vinicius Cirqueira (PSB), mas o ex-deputado estadual está trabalhando na formação da chapa de vereadores.

O pré-candidato a vice-prefeito comandou o IFG entre 2013 e 2021. Em 2022 foi candidato a deputado estadual, recebendo pouco mais de 2,6 mil votos.