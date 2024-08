Motorista de aplicativo conta história que ouviu de passageira: “final inacreditável”

Relato foi compartilhado no Instagram oficial da condutora e chamou atenção

Gabriella Pinheiro - 01 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução)

Uma motorista de aplicativo surpreendeu os internautas após revelar um desabafo com final inacreditável feito por uma passageira durante o trajeto.

O relato foi compartilhado na página do Instagram oficial da condutora, Aline de Assis, e já acumula mais de 807 mil visualizações na plataforma.

De acordo com a motorista, tudo teria começado quando ela aceitou a corrida e, ao longo do percurso, a cliente perguntou se poderia desabafar com ela, o que foi aceito.

No relato, a mulher afirmou que havia namorado um rapaz, mas que a relação não havia dado certo, porque o homem não dava atenção para ela.

Após terminar o relacionamento, o rapaz teria ficado indignado com ela e, conforme a passageira, tentou entender o porquê do término – o que foi explicado por ela.

Revoltado, o homem então teria começado a dar em cima de pessoas próximas dela como uma amiga e até mesmo da própria irmã, mas ninguém deu moral.

Posteriormente, ela conheceu um outro rapaz e passou a namorar com ele. Mas, novamente, passou pelo mesmo problema de ter que lidar com a frieza vinda do parceiro.

Mas foi uma cena flagrada por ela dentro da residência do rapaz que a chocou.

Segundo ela, ao chegar na casa do atual, ela flagrou o companheiro ‘aos pegas’ com o ex.

“Se não vai com irmã e amiga, vai com namorado mesmo”, brincou a motorista de aplicativo.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline de Assis (@alinelks)

