O jeito certo de abrir o pacote de macarrão (aposto que você fazia errado)

A embalagem, geralmente, é aberta pela extremidade, mas uma técnica simples vai mudar isso

Ruan Monyel - 01 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@jlenisalvarez)

Uma coisa que para muitos é banal, mas que pode fazer a diferença no armazenamento do alimento, é a forma como você abre o pacote de macarrão.

A embalagem, tradicionalmente aberta por uma das extremidades, é crucial para manter a qualidade do produto quando ele ainda sobra.

Para isso, existe uma forma de vedá-lo sem a necessidade de colocá-lo em um pote; basta utilizar uma técnica simples.

Grande parte dos alimentos industrializados contém muitos conservantes, mas ainda, sim, perdem a qualidade e o frescor ao abrirmos a embalagem.

Quando o assunto é a massa, vedar completamente o pacote de macarrão ao guardá-lo é fundamental para evitar perder o restante do alimento.

A técnica simples, compartilhada por meio de um perfil no Instagram (@dicasdafamiliacoelho), além de fácil, é extremamente funcional.

Contrariando a todos que acreditam que há um “jeito certo” de abrir o pacote, no vídeo, em vez das extremidades, a lateral da embalagem é aberta.

Com uma tesoura, abra toda a lateral do pacote de macarrão e, então, para fechar, basta dobrar as pontas da embalagem.

Por fim, é só utilizar um grampo para vedar completamente o alimento, garantindo que o armazenamento mantenha a qualidade do produto.

Simples e funcional, não é mesmo? Assista ao vídeo e faça assim em casa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FamíliaCoelhoOficial (@dicasdafamiliacoelho)

