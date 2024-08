Presidente da CMTC revela data para BRT de Goiânia começar a operar

Em desenvolvimento desde 2015, projeto sofreu diversas paralisações e custou mais de R$ 200 milhões

Samuel Leão - 01 de agosto de 2024

BRT Norte-Sul deve começar a operar em Goiânia no mês de setembro. (Foto: Jucimar de Sousa / Prefeitura de Goiânia)

Após quase 10 anos de espera, o BRT de Goiânia ganhou uma data para entrar em funcionamento na capital.

Em entrevista à Rádio CBN, o presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC), Murilo Ulhôa, confirmou que as estações devem começar a operar até o começo do mês de setembro.

No total, são mais de 30 pontos para o embarque de passageiros, as quais contam com portas automáticas e toda uma infraestrutura pensada para garantir a segurança dos usuários. A expectativa é que o modal de transporte de passageiros da capital opere com capacidade total.

Dentre os veículos que irão circular pelas novas vias, estão 50 ônibus a diesel e 10 elétricos, atendendo as regiões doa terminais Recanto do Bosque até o Isidória. Serão seis linhas operando no total.

Conforme as rotas se iniciem, campanhas de orientação aos passageiros, para possibilitar a adaptação ao novo modelo, serão dispostas nos terminais.

No entanto, ainda há o trecho 01 do BRT, que irá passar por processos licitatório para serem continuadas as obras. A inauguração da primeira etapa já foi adiada anteriormente em outras três ocasiões.

Vários fatores, como paralisações ocasionada pela pandemia de Covid-19, alterações solicitadas pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e até o abandono, por parte de uma empresa, ocasionaram na grande duração das obras.

Desde o início do projeto, em 2015, já foram investidos mais de R$ 200 milhões para a criação das estações e operação dos ônibus do BRT.