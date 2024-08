Delegada Aline Lopes traz detalhes sobre a prisão de Igor Viana, pai da Soso

Previsão é de que o inquérito seja concluído nos próximos dias

Davi Galvão - 02 de agosto de 2024

Igor Viana foi preso em um Airbnb em Goiânia, onde estava com a companheira Ana de Santi. (Foto: Divulgação/DPCA)

O influenciador Igor Viana, preso em Goiânia na tarde desta sexta-feira (02), foi localizado pelas autoridades em um apartamento locado através da plataforma Airbnb, acompanhado da companheira Ana Vitória Alves dos Santos.

Conforme destacado pela titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis, Aline Lopes, o casal já vinha sendo investigado pelos crimes de estelionato, desvio de proventos de pessoa deficiente, discriminação de pessoa com deficiência, constrangimento de criança e maus-tratos.

Com o surgimento de novos elementos que corroboram com as suspeitas, a Polícia Civil (PC) deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva dos dois responsáveis.

Apesar disso, Ana Vitória não foi levada sob custódia, pois teve o pedido de prisão negado.

Segundo a delegada, a previsão é de que o inquérito seja concluído nos próximos dias, estando Igor, desde já, à disposição do Poder Judiciário e a caminho da Unidade Prisional de Anápolis.

A criança segue sob a responsabilidade da avó paterna.