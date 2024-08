Infuenciador Igor Viana, pai da Soso, é preso pela Polícia Civil

Prisão foi feita pela DPCA, após áudios e vídeos polêmicos do anapolino terem vindo à tona

Davi Galvão - 02 de agosto de 2024

Polícia irá investigar a movimentação nas contas dos pais da Soso. (Foto: Reprodução)

O influenciador Igor Viana foi preso pela Polícia Civil (PC) na tarde desta sexta-feira (02), em Goiânia, após o escândalo envolvendo a filha Sophia Viana.

Ele é acusado de maus-tratos contra a garota, de apenas 02 anos e que sofre de paralisia cerebral, além de estar sob suspeita de ter desviado dinheiro – enviado por seguidores para o tratamento da pequena.

A prisão foi feita pela Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA), que já vinha investigando o influencer após áudios comprometedores terem sido vazados, no qual o jovem afirma que tais doações não eram convertidas em benefício da filha.

Em outros vídeos publicados pelo anapolino, que já não são mais encontrados no ar, ele também aparece ofendendo a garota, chegando a chamá-la de “criança inútil do caralh*.

A PC já havia afirmado estar trabalhando com a análise de cinco crimes: desvio de dinheiro de pessoa com deficiência, constrangimento de criança, maus-tratos, estelionato e discriminação contra pessoa com deficiência.

Agora, o caso deve ganhar novos desdobramentos. Mais informações a qualquer momento.