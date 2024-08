Forma simples de acabar com o amarelado das roupas brancas

Misturinha potente e eficaz vai te auxiliar nessa missão de limpeza profunda e remoção do encardido

Magno Oliver - 02 de agosto de 2024

(Foto: Captura de Tela/ Instagram/ @dicasdisruptivas)

Sujar a roupa é inevitável, agora conseguir manter ela sempre limpa e sem amarelado é uma tarefa que convenhamos, mas pode ser bem difícil.

A verdade é que à medida que vão sendo usadas, as peças vão acumulando sujeira e até mesmo alguns acidentes domésticos podem deixar os tecidos encardidos.

E no quesito encardido e manchas amareladas na roupa, o brasileiro é campeão nessa modalidade olímpica.

Se nessas horas você não sabe o que fazer, calma que tem solução. Um tutorial com uma misturinha poderosa viralizou nas redes sociais e promete te ajudar.

Forma simples de acabar com o amarelado das roupas brancas

O perfil no Instagram de dicas e misturinhas @dicasdisruptivas trouxe um tutorial de limpeza que ajuda demais a lidar com a questão do amarelado nas roupas brancas.

Você vai precisar de:

– 1 xícara de sabão em pó;

– 300ml de água quente;

– 1 tampinha de água oxigenada;

– Suco de um limão.

Vamos ao preparo da misturinha

A primeira coisa a se fazer é pegar o recipiente e adicionar todos os ingredientes, depois, mecha bem até ficar tudo bem diluído. Pegue a peça de roupa e mergulhe dentro da misturinha, de modo que a parte manchada fique submersa.

Deixe agir por 20 minutos e, em seguida, esfregue com as mãos todo a área com sujeira amarelada. Depois enxágue, volte para a máquina e lave no modo normal para intensificar a limpeza.

Confira o vídeo completo com a dica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leila Almeida | Dicas (@dicasdisruptivas)

Ainda não viu?

O truque na máquina de lavar que quem tem pets em casa deve aprender para se livrar dos pelos

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real para você!