O truque na máquina de lavar que quem tem pets em casa deve aprender para se livrar dos pelos

Truque rápido e eficiente viralizou nas redes sociais e virou o queridinho dos internautas

Magno Oliver - 01 de agosto de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@dicasparavoceaqui)

A máquina de lavar roupas é considerada uma das melhores invenções já criadas pela humanidade para uma atividade doméstica que dá um desgaste físico enorme.

Ela é prática, rápida, deixa a roupa limpa, seca, pronta para uso e até perfumada. Uma evolução em praticidade e agilidade nos cuidados domésticos.

No entanto, muitas vezes durante a limpeza de roupas na máquina de lavar, acontece um probleminha que é dor de cabeça universal: acúmulo de fiapos e pelos dos pets.

Dessa forma, um truque rápido e eficiente viralizou nas redes sociais e virou o queridinho dos internautas. A dica vai te ajudar bastante.

Com certeza, uma dos sete cavaleiros sagrados da limpeza doméstica é, sem dúvida, a máquina de lavar. Facilita o processo de higienização das roupas e deixa elas limpas em instantes.

No entanto, convenhamos, quando pelos e afins ficam grudados na peça de roupa após uma lavagem, é uma enorme dor de cabeça, não é mesmo?

E para te ajudar com esse problema muito comum nos lares brasileiros, o perfil no Instagram @dicasparavoceaqui viralizou com uma dica esperta.

A luz no fim do túnel finalmente apareceu e o canal mostrou como ficar livre de fiapos e pelos nas suas peças de roupas.

Você vai precisar de duas bolinhas de tênis para colocar na máquina e fazer com que os fios indesejados grudem nelas e não nas peças de vestuário.

Na gravação, a orientação é colocar as duas bolas para lavar junto com as peças e o resultado é surpreendente.

“É um santo remédio!”, comenta o influencer na publicação.

