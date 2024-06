Vazam áudios comprometedores de influenciador de Anápolis: “só queria comer alguém, mas tenho uma filha deficiente”

Criança da qual jovem se refere sofre de paralisia cerebral; ele nega que voz seja dele e diz estar sendo vítima de montagem

Denilson Boaventura - 21 de junho de 2024

Igor Viana e a filha Sophia Viana. (Foto: Reprodução)

O Golpistas da Internet tem publicado nos últimos dias uma série de áudios comprometedores atribuídos ao influenciador anapolino Igor Viana, de 24 anos.

Conhecido nas redes sociais por narrar a rotina de cuidados com a filha Sophia Viana, ele aparece em uma conversa com uma mulher debochando não só das pessoas que doam para o tratamento da pequena, mas também da própria criança.

“Imagina as pessoas mandando Pix, achando que estão ajudando a Soso, e a Clara lá, nos melhores motéis de Anápolis“, afirma.

“Só queria comer alguém, mas tenho uma filha deficiente, então tenho que ficar com ela o dia inteiro”, completa.

A menina, de apenas 2 anos, tem paralisia cerebral. O pai dela, nos áudios divulgados pelos Golpistas da Internet, também a chama de “sem noção”.

Outro lado

A reportagem do Portal 6 não conseguiu contato com Igor Viana. No Instagram, ele publicou stories negando que a voz das mensagens seja dele e afirmando que está sendo vítima de deepfake por parte de pessoas querendo prejudicá-lo.