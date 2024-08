Jovem em surto é preso após tentar roubar arma de policial e danificar viatura em Goiânia

Situação teve início após duas mulheres denunciarem que sofreram uma tentativa de furto

Augusto Araújo - 02 de agosto de 2024

Viatura teve partes danificadas por jovem em surto. (Montagem: Reprodução)

Um jovem, de 27 anos, precisou ser algemado por policiais militares, após causar um verdadeiro transtorno ao ser identificado como autor de um furto, em Goiânia.

O caso aconteceu no Setor Parque Anhanguera II, na manhã desta sexta-feira (02). Tudo começou quando duas mulheres relataram para a Polícia Militar (PM) que o suspeito teria teria tentado levar o celular delas.

Após passar as características do jovem para a equipe, os militares saíram em busca do suposto autor, que foi identificado poucos minutos depois.

Contudo, ao abordar o jovem, ele teria saído correndo, o que deu início a uma perseguição. Os policiais conseguiram contê-lo, mas o indivíduo não teria se entregado facilmente.

Isso porque ele ainda teria tentado tirar a arma de um deles e mentido a verdadeira identidade dele, em um primeiro momento.

Após ser identificado, foi constatado que ele já havia um mandado de prisão no nome do suposto autor e ele foi colocado na traseira da viatura.

Porém, como ele se debatia muito, o suspeito ainda teria danificado partes do veículo, sendo necessário o uso de algemas.

Diante dos fatos, o jovem foi levado à Central de Flagrantes de Goiânia e entregue às autoridades competentes. Ele deve responder pelos crimes de roubo, dano, desobediência e desacato.