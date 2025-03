Preso em Senador Canedo responsável por administrar grupo para compra e venda de contas bancárias

Investigações identificaram várias etapas de como as operações fraudulentas ocorriam pela plataforma

Thiago Alonso - 27 de março de 2025

Imagem mostra policiais civis próximo à viaturas. (Foto: Reprodução)

Foi preso nesta quarta-feira (26), em Senador Canedo, Região Metropolitana de Goiânia, um homem suspeito de criar e administrar um ‘site do crime’ direcionado exclusivamente para operações fraudulentas e negociações ilegais de contas bancárias digitais.

Segundo a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), o endereço eletrônico, que servia como ‘ponto de encontro’ de golpistas, contava com mais de 1,5 mil usuários ativos que realizavam compras e vendas diárias destas contas.

No local, os interessados tinham acesso a anúncios onde era possível entrar em contato com vendedores e combinar as ‘aberturas’ presencialmente.

Nesta etapa, os golpistas realizavam cadastros mais complexos como biometrias e reconhecimento facial, além do pagamento em dinheiro aos anunciantes do site do crime.

Ao tomar conhecimento dos crimes, a PC conseguiu identificar o suposto administrador, que foi autuado pelo crime de associação criminosa e encaminhado à DERCC.

Na delegacia, ele confessou a autoria dos delitos, momento em que foi decretada sua prisão em flagrante. Agora, novos passos do inquérito devem auxiliar na localização dos demais participantes e usuários do site fraudulento.