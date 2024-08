O horário que as pessoas devem fazer a última refeição antes de dormir

Consumir alimentos após esse período pode trazer malefícios a saúde

Gabriella Pinheiro - 02 de agosto de 2024

(Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Quem nunca escutou a famosa frase “comer antes de dormir não faz bem”. Bom, segundo estudo de cientistas norte-americanos, realmente as refeições noturnas podem apresentar malefícios, especialmente se feitas pouco antes de dormir.

Isso porque, conforme a nutricionista e doutoranda do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo, Laís Murta, ao Jornal da Usp, as refeições neste turno podem ser um risco ao processo digestivo.

Segundo a profissional, o corpo humano é projetado para que todos os processos biológicos e metabólicos aconteçam durante o período diurno.

Por isso, quando a consumação de alimentos acontece em um horário tardio, o processo metabólico é atrasado, é menor e gera mais risco de diabetes.

“Protelar o horário das refeições, fazer o jantar mais tarde acaba sendo um momento de maior tranquilidade. Então, o momento em que a pessoa vai conseguir desfrutar dessa refeição de uma forma mais calma, tranquila, mas essa acaba sendo uma refeição mais calórica, que vai trazer com certeza uma série de consequências prejudiciais para a saúde”, esclarece.

Diante disso, a especialista recomenda o melhor horário que as pessoas devem fazer a última refeição antes de dormir, sendo esse quatro horas antes do sono, por volta das 19h ou antes disso – uma vez que a maioria das pessoas costuma dormir entre às 22h e 23h.

De acordo com ela, o corpo consegue, dessa maneira, realizar o processo digestivo de forma equilibrada.

“Não adianta a gente se importar apenas com a quantidade e com a qualidade. A gente tem que se preocupar também com o horário, isso é fundamental”, finaliza.

