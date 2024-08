Pastor evangélico de Anápolis é preso suspeito de estuprar as próprias filhas

Religioso e família chegaram a se mudar do município após vir à tona relato de primeiro abuso

Davi Galvão - 02 de agosto de 2024

Pastor foi preso pela Polícia Civil. (Foto: Divulgação)

Um pastor evangélico de 55 anos foi preso preventivamente nesta sexta-feira (02), em Pontalina (GO), sob a suspeita de ter estuprado as próprias filhas de 14 e 16 anos.

Segundo o Goiás 246, a prisão só foi possível após as vítimas relatarem o caso ao Conselho Tutelar, acionando as autoridades. Assim, a Polícia Civil (PC) desencadeou a Operação Bicho Papão, com o intuito de localizar e capturar o homem.

O religioso ainda é suspeito de, em 2021, ter estuprado uma terceira filha, em Anápolis. A época com 19 anos, que abandonou o convívio familiar, conforme relatado pela delegada Tereza Nabarro, responsável pelo caso. Um outro filho, de 09 anos, também teria sido vítima dele.

O caso foi o primeiro do tipo a ser registrado contra o pastor e, embora ele não tenha sido preso, a família se mudou para Pontalina após a polêmica.

Ao todo, o suspeito tem nove filhos, sendo seis do atual casamento. A esposa teria inclusive ajudado a confirmar a história relatada pelas filhas e garantiu que a atuação do Conselho Tutelar e das professoras e coordenadoras da escola onde as meninas estudam foi essencial.

A PC agora trabalha para reunir todas as informações acerca dos abusos cometidos pelo pai, tanto em Pontalina quanto em Anápolis, e poder apresentar o caso à Justiça.