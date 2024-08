Perto de encerrar mandato, aumenta incerteza sobre futuro de Roberto Naves na política

Fim da gestão, chance de perda de mandato de Vivian e baixa intenção de voto para Eerizania indicam declínio de força do grupo do atual prefeito

Pedro Hara - 02 de agosto de 2024

Casal Naves e Eerizânia. (Foto: Reprodução)

O núcleo político do prefeito Roberto Naves (Republicanos) está lidando com efeitos colaterais comuns ao fim de um ciclo de poder.

Além do esvaziamento de apoios, que pode ser medido pela redução da base aliada de vereadores e pelo desgaste natural junto à população após dois mandatos consecutivos, ameaças como a ação que pode resultar na perda do mandato de Vivian Naves (PP) e a baixa empolgação do eleitorado com a indicada à sucessão, Eerizania Freitas (UB), lançam dúvidas sobre o futuro do atual prefeito.

Quando anunciou o vice, Samuel Gemus (DC), a pré-candidata da gestão Roberto afirmou que o médico era “a resposta para o nosso projeto”. Uma resposta à insatisfação da maioria das pessoas com a saúde na administração atual. O perfil escolhido explica uma estratégia para redução de danos, assim como o descolamento de Eerizania da imagem do casal Naves, que, até antes da indicação, era associada a Roberto e Vivian justamente para demonstrar um prestígio acima dos demais auxiliares.

Os ajustes ainda não trazem números muito otimistas nas pesquisas de intenção de voto. Seja com a balança pendendo para a pré-candidatura de Antônio Gomide (PT) ou de Márcio Corrêa (PL), a maioria do eleitorado, até agora, parece convergir para um projeto de não continuidade.

Outro nó é o temor da perda de mandato da chapa do PP na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o que pode tirar a esposa de Roberto do cargo. Num cenário sem Vivian deputada e sem Eerizania prefeita, Roberto perde a capacidade de interferência que poderia exercer.

Combinado com tudo isso, a possibilidade de ainda perder o comando do Republicanos em Goiás quando deixar de ser prefeito pode justificar por que a ambição de um dia ser prefeito de Goiânia, declarada no fim do último ano, foi ressignificada, recentemente, no desejo de presidir a Rubra.