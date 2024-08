6 palavras em português que não possuem tradução para outras línguas

Ao longo dos anos, a língua foi se modificando e por isso passou a ter termos peculiares

Pedro Ribeiro - 03 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agencia Brasil)

Existem palavras em português que são extremamente únicas. Consequentemente, são quase impossíveis de serem traduzidas.

Ao longo dos anos, a língua foi se modificando e ficou muito conhecida pela riqueza de expressões e por causa da musicalidade.

Tudo começou lá por volta do século 3 antes de Cristo, com a expressão do império romano. Eles levaram até a Península Ibérica o latim vulgar, a forma de latim falado pelas classes mais populares.

Com o tempo, essa versão do latim se misturou com as línguas locais dos povos que habitavam a região, como os lusitanos e os celtiberos.

Por causa disso, foram surgindo palavras e termos únicos dentro do próprio dialeto.

1. Saudade

Bom, para começar, talvez essa uma das palavras em português mais famosas.

A saudade define o sentimento de sentir falta, além de juntar a sensação de nostalgia e melancolia, principalmente relacionada a uma pessoa que não está por perto.

Em outras línguas, não existe uma palavra que capture tão bem essa sensação.

2. Cafuné

Quem não gosta de um bom cafuné, não é mesmo?

Esse é o termo usado para o ato de fazer carinho na cabeça de alguém, geralmente passando os dedos pelo cabelo

É um gesto de afeto e conforto que, apesar de existir em muitas culturas, não tem uma palavra específica para descrevê-lo.

3. Gambiarra

Essa palavra é muito conhecida por nós brasileiros.

A gambiarra se trata de uma maneira improvisada de arrumar ou concertar algum objeto.

Por se tratar de um termo tão subjetivo, fica muito difícil definir em outras línguas.

4. Chulé

Pois é, talvez você nunca tenha parado pra pensar o quanto essa é uma daquelas palavras em português extremamente específicas.

Ela serve para definir o mal cheiro e odor que os pés podem exalar.

5. Malandragem

Outro termo bem conhecido por aqui mas que não tem definição ou tradução em outras línguas é a malandragem.

Nem sempre ela é usada como uma forma negativa.

É simplesmente a habilidade de alguém em se virar na vida de maneira esperta e sagaz.

6. Xodó

Por fim, temos o bom e velho xodó.

Esse termo muito carinhoso é usado para se referir a algo ou alguém de quem se gosta muito.

Por praticamente se tratar de um apelido carinhoso, essa palavra não pode ser definido tão facilmente.

