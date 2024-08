6 séries mais aguardadas para o segundo semestre na Netflix

Mesmo tão perto do ano acabar, o streaming tem algumas "cartas na manga"

Ruan Monyel - 03 de agosto de 2024

(Foto: Divulgação/Netflix)

Você piscou e o ano entrou em seu oitavo mês, e mesmo estando tão perto do fim, a Netflix ainda guarda algumas surpresas para os assinantes.

Dentre diversas produções disponíveis no catálogo do streaming, algumas séries conquistaram o coração do público, enquanto outras que ainda vão estrear despertaram a curiosidade dos assinantes.

A boa notícia é que, ainda neste semestre, novas temporadas de produções aguardadas chegarão ao catálogo, assim como novas histórias.

1. Manual de Assassinato para Boas Garotas – 01/08

Vamos começar com um lançamento recente do catálogo. A primeira temporada da série “Manual de Assassinato para Boas Garotas” vem conquistando os assinantes.

Baseada em um famoso livro com o mesmo título, a trama gira em torno de uma garota que decide investigar um caso de assassinato dado como encerrado. Porém, ela descobre inúmeros segredos.

2. The Umbrella Academy: Temporada 4 – 08/08

A série de super-heróis que conquistou o público, “The Umbrella Academy”, chega à sua quarta e última temporada prometendo fortes emoções, mas sem perder o humor.

Nesta leva de episódios, o público verá o desfecho dos peculiares personagens, e, segundo o elenco, esta é a melhor temporada de todas.

3. Emily em Paris: Temporada 4 (parte 1) – 15/08

Dividida em duas partes, o grande sucesso da Netflix, “Emily em Paris”, está prestes a chegar ao catálogo com novas aventuras da novaiorquina na França.

Mas fique tranquilo, a segunda parte da temporada chega um mês depois, no dia 12 de setembro. E aí, ansiosos?

4. De Volta aos 15: De Volta aos 18 (temporada 3) – 21/08

Uma das séries nacionais mais conhecidas no Brasil, “De Volta aos 15”, chega à terceira temporada e promete emocionar os assinantes.

Nesta nova leva de episódios, a protagonista vai voltar a ter 18 anos, tendo a chance de corrigir os erros do passado.

5. Heartstopper: Temporada 3 – 03/10

Considerada por muitos a série com os protagonistas mais fofos da Netflix, diferente das temporadas anteriores, a nova abordará assuntos mais sérios.

Mas claro, sem deixar a desejar no desenvolvimento da relação entre Nick e Charlie. Já pode anotar no calendário.

6. Round 6: Temporada 2 – 26/12

Por fim, talvez a produção mais esperada da Netflix, a série coreana “Round 6”, que concorreu a 14 Emmys, volta ao catálogo com novos episódios.

Três anos após o lançamento, a nova temporada promete responder dúvidas dos fãs e trazer uma história instigante e repleta de suspense.

