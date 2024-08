Aprenda a fazer brigadeiro no micro-ondas; fica igual o feito no fogão

Direto da sua casa, sem complicações e bem fácil de fazer

Magno Oliver - 04 de agosto de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@receitasgeladasoficial)

Não importa o dia, não importa a hora, não importa o momento, bateu aquela vontade de comer doce, a primeira coisa a se pensar é nele: o brigadeiro.

Já tradicional e com diversos fãs por aí, ele é considerado uma sobremesa saborosa e universal entre os amantes de doces. Isso porque ele é fácil de fazer e proporciona um enorme bem-estar.

Dessa forma, fica sempre a pergunta no ar: você sabe fazer um brigadeiro? Um tutorial bombado na internet trouxe uma releitura do clássico que caiu no gosto dos internautas.

Muita gente nem imagina, mas o brigadeiro faz muito bem para seus apreciadores. Seu consumo moderado melhora o fluxo arterial, contribui para a saúde cerebral e até reduz danos de acidente vascular cerebral.

Além disso, o brigadeiro também reduz o estresse e alivia algumas dores. Assim, o Instagram @receitasgeladasoficial trouxe uma receitinha dessa sobremesa feita no micro-ondas que é muito mais prática e todo mundo vai amar.

Você vai precisar de:

– 1 tigela de vidro alta;

– 1 lata de leite condensado;

– 4 colheres de sopa de chocolate em pó;

– 1 colher de manteiga;

– 2 colheres de creme de leite.

Modo de preparo

Pegue a tigela alta e adicione o leite condensado, o chocolate em pó, a manteiga, o creme de leite e misture bem até ficar uma mistura homogênea.

Em seguida, leve ela ao micro-ondas por 2 minutos, tire, misture novamente, leve por mais 2 minutos, tire e leve a mistura por uma terceira vez por mais 2 minutos.

Ao retirar de vez do eletrodoméstico, espere esfriar um pouco e adicione chocolate granulado por cima para enfeitar. E está pronto o seu brigadeiro. Fica igual ao feito no fogão.

Confira aqui o vídeo completo da receita de brigadeiro:

