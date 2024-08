Cantora gospel baleada em feira de Goiânia está sem andar e usa cadeira de rodas

Mulher passou por duas cirurgias e se encontra em repouso completo

Maria Luiza Valeriano - 04 de agosto de 2024

Keyla Costa recebeu alta em 17 de julho (Foto: Reprodução/Redes sociais)

A cantora gospel Keyla Costa, que foi baleada por engano em uma feira de Goiânia, perdeu a capacidade de andar e utiliza uma cadeira de rodas.

A mulher com quem ela pode ter sido confundida durante o tiroteio, a namorada de um traficante, também foi baleada e morreu no local, conforme a Polícia Militar (PM).

A religiosa foi internada após ter sido baleada em 07 de julho. Na ocasião, ela foi até a feira com a mãe após um culto, prática já comum para a família. Então, enquanto aguardava para fazer o pagamento de um pastel, Keyla foi atingida pelos disparos, conforme relatado ao UOL.

Próximo ao local onde ela estava, havia um traficante de drogas, de 25 anos, segundo a PM. As autoridades apontam que, por estar próxima do jovem, o atirador pode ter suposto que ela era a namorada dele.

Porém, Keyla já manifestou que acredita ter sido vítima de uma bala perdida, uma vez que não havia pessoas do lado dela. Toda a cena foi capturada por câmeras de segurança.

Nas imagens, as pessoas correm quando o atirador inicia o ataque, fugindo logo na sequência. A vítima foi atingida no quadril e relatou perder as forças da perna.

Ela foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde foi submetida a duas cirurgias.

A cantora recebeu alta em 17 de julho, e agora se recupera em casa. A equipe médica indicou repouso completo e fisioterapia.