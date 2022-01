UniEVANGÉLICA anuncia retorno dos atendimentos gratuitos na Clínica de Fisioterapia

A partir do dia 1º de fevereiro, a Clínica de Fisioterapia da UniEVANGÉLICA (UniFISIO) retomará os atendimentos gratuitos a população de Anápolis.

A novidade foi divulgada pela instituição nas redes sociais. A clínica está situada no bloco J do prédio e funciona das 08h às 18h.

Ao Portal 6, o professor Wesley Costa, coordenador do curso de Fisioterapia contou um pouco sobre o funcionamento do local.

“Todos os atendimentos ofertados na Clínica Escola UniFisio são gratuitos. O cadastro é feito de forma presencial”, disse.

As vagas serão abertas no dia 1º de fevereiro e serão distribuídas por ordem de chegada no local.

“As matrículas serão abertas no dia 01/02. Às vagas serão preenchidas por ordem de chegada”.

Para estar apto a receber algum dos atendimentos, os interessados devem cumprir alguns pré-requisitos.

“É necessário estar com as vacinas em dias, levar documentos pessoais, cartão e encaminhamento do SUS”, pontuou.

A instituição informa ainda que estão abertas as inscrições para processos seletivos em vários cursos.