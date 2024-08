Homem é preso após entrar em comércio apenas para ofender funcionárias: “escrava, vai estudar para Medicina”

Suspeito ainda resistiu à prisão após a chegada da PM

Thiago Alonso - 04 de agosto de 2024

Crime ocorreu em um estabelecimento na Avenida Monteiro Lobato, no Setor Central de Trindade. (Foto: Captura/Google Street View)

Um homem, de 41 anos, foi preso, na noite deste sábado (03), após agredir verbalmente duas trabalhadoras com diversas ofensas, inclusive, de cunho racista, em Trindade, município da Região Metropolitana de Goiânia.

Na ocasião, o suspeito havia chegado ao estabelecimento já bastante embriagado, ofendendo a proprietária do local, de 19 anos, que estava no caixa, mandando ela “estudar para Medicina” para “virar gente”.

Ao ver a cena, uma cozinheira da empresa, de 39 anos, decidiu defender a patroa, sendo recebida com ainda mais insultos, com o suposto criminoso a chamando de “escrava”, reafirmando por diversas vezes que ela iria “morrer como escrava”.

Depois disso, ele ainda saiu gritando com os clientes do local e com pessoas da rua, sempre ofendendo as duas com xingamentos e provocações.

Injuriadas, ambas acionaram a Polícia Militar (PM), que recomendou que elas representassem contra ele em uma delegacia da Polícia Civil (PC).

Assim, ao realizar o boletim de ocorrência, militares realizaram patrulhamento na região e encontraram o homem a poucos metros do local.

Durante a abordagem, ele ficou bastante agressivo, gritando o tempo todo que “não poderia ser preso”. Dada a violência, ele precisou ser algemado, diante do receio de fuga.

Depois disso, ele foi preso e encaminhado para as autoridades competentes.