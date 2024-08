Homem morre após ser esfaqueado e levar pauladas de irmãos em bar de Goiás

Vítima chegou a ser socorrida e levada até unidade de saúde, mas não resistiu

Gabriella Pinheiro - 04 de agosto de 2024

Bar, em Catalão. (Foto: Reprodução)

O que era para ser um momento de descontração em um bar se transformou em uma tragédia, após um homem, de 37 anos, ser brutalmente assassinado por dois irmãos, na tarde deste domingo (04), em Catalão.

Tudo teria começado quando a vítima estava no estabelecimento, que fica no Loteamento Marcone, assando carne, enquanto um dos suspeitos, de 53 anos, estava no local com a companheira e o familiar, de 57.

Em um dado momento, e por motivos ainda desconhecidos, ambos iniciaram uma discussão. Foi quando o irmão velho pegou um pedaço de pau e começou a desferir golpes no homem.

O outro suspeito tomou uma faca, que estava na mão da vítima, e o esfaqueou diversas vezes, ainda enquanto o familiar continuava com as agressões.

Após a ação, o irmão mais velho e a companheira dele fugiram do local em um carro, enquanto o outro se evadiu em uma bicicleta. A Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no local.

A vítima chegou a ser socorrida e levada até o Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Catalão, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado.

Durante as diligências, os militares encontraram o responsável pela facada, e a mulher, dentro do veículo na Rua Mário Salviano, no bairro Castelo Branco. Questionado, ele confirmou a autoria do crime.

O homem foi encaminhado até a Central de Flagrantes para que as devidas providências sejam tomadas. O segundo suspeito segue sendo procurado.