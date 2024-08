Mais duas marcas goianas de café aparecem em lista com lotes impróprios para consumo

Anúncio ocorre cerca de um mês após última recomendação do Ministério da Agricultura

Samuel Leão - 04 de agosto de 2024

(Foto:Marcello Casal JR / Agência Brasil)

Mais 17 lotes de marcas de café torrados foram divulgados em um novo comunicado do Ministério da Agricultura como sendo impróprias para o consumo. No informe, duas marcas goianas aparecem na listagem.

O anúncio, feito na sexta-feira (02), ocorre há cerca de um mês após a última recomendação do órgão, na qual apenas 4 marcas de Goiás haviam sido verificadas.

Novamente, o levantamento detectou “matérias estranhas e impurezas ou elementos estranhos, acima do limite legal arbitrado pela Portaria nº 570/2022, desta vez em outros produtos.

As marcas de Goiás apontadas foram a Café Dona Filinha (lote 63) e o Café Serra do Brasil (lote 0056), ambos reprovados no mesmo quesito citado, enquanto outras tiveram apenas a “presença de elementos estranhos” verificada.