“Minha candidatura não é um projeto pessoal, é um projeto para o município”, diz Izaura Cardoso sobre Prefeitura de Senador Canedo

Ao '6 perguntas para' desta semana, ex-primeira dama diz que objetivo é retomar o que foi feito na cidade pelo senador Vanderlan

Pedro Hara - 04 de agosto de 2024

(Foto: Kevin Lucas)

Primeira-dama de Senador Canedo entre 2005 e 2012, Izaura Cardoso (PSD) agora é candidata à Prefeitura para dar continuidade ao que feito pelo marido, senador Vanderlan Cardoso (PSD), e que, segundo ela, ficou abandonado por 12 anos.

“Nenhum dos gestores que nos sucederam, inclusive os que nós apoiamos, deram continuidade a esse projeto. Então ficou claro que teríamos que voltar para dar continuidade”, afirmou.

Segundo Izaura, não é possível citar apenas um problema de Senador Canedo, mas é necessário criar um planejamento que contemple todas as áreas do município, sem “deixar nada de fora”.

Caso Vanderlan seja eleito prefeito de Goiânia, ela afirma que não vai atuar diretamente na capital.

“Meu foco é Senador Canedo”, sintetiza. Mas aposta que a proximidade entre as cidades fará com que uma administração tenha influência na outra.

Izaura também destaca que possui mais semelhanças do que diferenças com Vanderlan na maneira de administrar. Para a ex-primeira dama, a principal característica que os une é a vontade de “cuidar de pessoas

6 perguntas para Izaura Cardoso

1. A intenção em disputar a Prefeitura de Senador Canedo é algo de agora ou você já alimentava esse desejo?

Nós temos um carinho muito especial para com Senador Canedo e sempre mantivemos o desejo de dar continuidade ao projeto de desenvolvimento que implantamos na nossa gestão, com Vanderlan Cardoso prefeito. Mas nenhum dos gestores que nos sucederam, inclusive os que nós apoiamos, deram continuidade a esse projeto. Então ficou claro que teríamos que voltar para dar continuidade a esse projeto, então isso me motivou a colocar meu nome à disposição da população de Senador Canedo.

Eu vejo que o município tem potencial para ser referência na Saúde, na Educação, no Esporte, na Cultura, mas nenhuma dessas áreas tem recebido a devida atenção da prefeitura. Como eu fui primeira-dama de Senador Canedo e ajudei a planejar o município para 30 anos à frente, percebi que precisaríamos voltar para concluir esse planejamento. Minha candidatura não é um projeto pessoal, é um projeto para o município.

2. Qual o principal problema do município hoje e como pretende resolvê-lo caso se eleja?

Depois de tanto tempo abandonada, hoje não dá mais para apontar apenas um problema principal. Nossa candidatura está estruturada em um planejamento que envolve todas as áreas do município, desde a Saúde, Educação, Infraestrutura e Saneamento. É um absurdo que uma cidade do porte de Senador Canedo ainda tenha que conviver com falta de água constantes. Também é inaceitável que ainda temos fossas sépticas na cidade porque não tem rede de esgoto. Também não podemos admitir uma educação tão precária, onde não se valoriza os servidores e nem existe suporte adequado aos alunos. Sem falar na Saúde, que é precária e causa constrangimentos ao morador de Senador Canedo.

Então, nosso projeto é realizar uma gestão que integre todas as áreas. Não vamos deixar nada de fora. Queremos resgatar o desenvolvimento de Senador Canedo, com amplo emprego, saúde de qualidade, cultura, esporte e educação de qualidade.

3. A população de Senador Canedo está aumentando muito nos últimos anos. Como usar isso a favor do município?

Senador Canedo foi o município que mais cresceu, no Brasil, nos últimos 10 anos. E isso aconteceu por causa do trabalho que foi realizado na cidade durante a gestão do prefeito Vanderlan Cardoso, em que fui primeira-dama, e realizamos uma verdadeira transformação no município. O problema é que quase nada foi feito depois que saímos da prefeitura. Não deram continuidade ao projeto de desenvolvimento.

Da forma que a cidade está, hoje, o aumento da população é um problema para o município, que não consegue atender a todos com abastecimento de água, esgoto, saúde e educação. Mas a partir do momento que retomarmos o projeto que desenhamos para Senador Canedo, toda essa população vai passar a consumir no município, a trabalhar aqui, a produzir aqui. Isso será fundamental para o novo salto de desenvolvimento que estamos planejando para a cidade.

4. Você foi uma primeira-dama muito presente nas duas gestões de Vanderlan Cardoso. Vai tentar conciliar os dois papéis caso seu esposo ganhe a disputa na capital e você em Senador Canedo?

O meu foco é Senador Canedo. Abandonaram o projeto de desenvolvimento que construímos para o município e a nossa missão é retomar esses projetos. Vanderlan é um gestor com qualidades que não se encontram em qualquer lugar. Ele consegue montar equipe, administrar várias obras ao mesmo tempo e cuidar da capital sem dificuldades. Então eu tenho tranquilidade em relação ao trabalho que ele vai realizar no município. Eu vi de perto que o que foi feito em Senador Canedo e torço muito para que a população de Goiânia dê essa chance para ele fazer o mesmo na nossa capital.

Hoje a população de Goiânia tem que se preocupar em não perder a oportunidade de ter um gestor com sensibilidade e compromisso com o bem das pessoas, pois esse é o perfil do senador Vanderlan. E como Senador Canedo e Goiânia já estão praticamente coladas uma na outra, nós vamos trabalhar muito, em colaboração, nesses locais em que os municípios se juntam.

5. Seu estilo de governar seria semelhante ou diferente do de Vanderlan?

Nosso estilo de administrar é praticamente o mesmo. Construímos juntos tudo que temos hoje, desde nossa família, que é o bem mais precioso pra gente, quanto as nossas empresas. Não nascemos ricos, pelo contrário, viemos de famílias humildes e, tanto ele quanto eu crescemos vendendo salgados na rua. Juntos nós construímos tudo, com parceria e cumplicidade.

Então, Senador Canedo pode confiar que terá de volta a mesma forma de administrar que implantamos nas gestões do ex-prefeito Vanderlan, mas com uma vantagem: hoje nós temos muito mais tecnologia e inovações que poderemos, e iremos, utilizar para melhorar a cidade.

6. Por que?

Como expliquei, nós crescemos juntos profissionalmente, tanto nas empresas, quanto na gestão pública. As pessoas pensam que eu entrei para a política em 2022, quando fui eleita 1ª suplente de senador. Mas não é bem isso. Eu estou atuando na política desde 2005, quando fui eleita primeira-dama de Senador Canedo, e atuei em todas as áreas do município. Também participo do mandato do Vanderlan no Senado Federal desde 2019. Então temos muito mais semelhanças do que diferenças na forma de administrar. E o principal é que tanto ele quanto eu entramos na vida pública para cuidar das pessoas.