⁠Receitinha para fazer no frio e sair do óbvio (bem melhor que sopa)

Simples e fácil. Essa deliciosa receita, além de saborosa, é uma ótima opção para os dias gelados do inverno

Pedro Ribeiro - 05 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/ Youtube/ Receitas do Kazu)

Em um dia frio, é comum as pessoas recorrerem à sopa como uma forma de se manterem aquecidas.

Mas talvez esteja na hora de você elevar o nível e preparar uma receita que vai te deixar quentinho e ainda com uma pitada de requinte.

Então, vamos aprender?

Para esse preparamos iremos ao outro lado do mundo, o Japão!

Muito conhecido por ter uma comida de qualidade, o Japão se destaca por preparos crus.

No entanto, essa rica culinária também tem pratos quentes e ideais para se fazer no frio.

Pensando nisso, vamos ensinar para você uma receitinha fácil e prática para manter o seu coração aquecido: o Karê.

Retiramos essa ideia de um vídeo que tem bombado no YouTube.

Para o preparo você vai precisar de legumes. Pode ser batata inglesa, cenoura, vagem, cebola entre outros da sua preferência.

Na publicação, o autor do vídeo usa a parte com osso do peito de frango para não desperdiçar. Esse pedaço será usado no caldo.

Coloque o frango para assar com azeite e sal, e deixe até dourar.

Em uma panela coloque água, o osso do peito e os legumes.

Adicione curry e deixe cozinhar por alguns minutos.

Para acompanhar, é costume usar carne de porco empanada e frita.

Mas você pode comer o Karê com os acompanhamentos da sua preferência.

É uma ótima opção para um dia frio!

Assista ao vídeo completo aqui:

