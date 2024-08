6 lugares no Brasil que parecem Europa e não precisam de passaporte para visitar

A grana está curta para conhecer o mundo lá fora? Vá para estes lugares que listamos e vai ser como se você realmente estivesse no exterior

Magno Oliver - 05 de agosto de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@oktoberfest_blumenau)

Já teve vontade de conhecer a Europa, mas o seu sonho não pôde ser realizado por conta da falta de grana para conhecer aqueles incríveis lugares turísticos?

Não se preocupe, pois separamos para você uma listinha com alguns lugares no Brasil que se parecem muito com cidades do outro lado do oceano.

E o melhor, indo para esses lugares, além de economizar no bolso, você nem vai precisar se preocupar com passaporte ou visto.

1. Campos do Jordão – São Paulo

Essa aqui já é famosa pelos turistas e foi apelidada de “Suíça brasileira”. O motivo? O clima com temperaturas frias que chegam facilmente a índices negativos nos termômetros.

Campos do Jordão fica a 1.700 metros de altitude, dando jus ao clima frio que oferece. Inclusive, além das belas paisagens e gastronomia incomparável, esse é mais um dos fatores que tanto atraem os turistas.

2. Nova Veneza – Goiás

Nova Veneza é uma cidade encantadora da região Centro-Oeste do Brasil onde os moradores falam italiano, tudo em meio a lagos com gôndolas, monumentos com colunas romanas e praças com chafarizes e estátuas clássicas.

3. Paraty – Rio de Janeiro

Charmosa, turística, bem movimentada, com muitas belezas naturais e também uma bela arquitetura colonial. É a cidade que acolheu vários portugueses e ganhou uma importância econômica histórica do tempo da descoberta do ouro.

A cidade é muito famosa por conta de seus casarões e monumentos com portas e janelas coloridas, principalmente durante a Festa Literária Internacional de Paraty.

4. Blumenau – Santa Catarina

Os turistas consideram a cidade como uma das mais europeias de todo o Brasil.

A cidade do Vale do Itajaí é o centro da cultura germânica e onde a maioria dos moradores tem descendência alemã. Assim, tudo da cultura do município é remetido aos costumes da Alemanha.

Um clássico carro-chefe da cultura local de lá é a maior festa cervejeira fora da Alemanha, a Oktoberfest.

5. Holambra – São Paulo

A Holanda vive e respira forte nessa cidade que até o nome é inspirado.

Localizada no interior de São Paulo, toda a parte de fundação da cidade foi obra dos holandeses que aqui viviam. Assim, a região é toda ambientalizada na Holanda como uma forma de amenizar a saudade do lugar de origem.

Um ponto forte de Holambra é que ela ficou mundialmente conhecida como a “cidade das flores”.

6. Gramado – Rio Grande do Sul

Por fim, palco de morada de italianos e alemães, a saudosa e romântica cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, é conhecida pelo seu clima frio, arquitetura bávara, vegetação marcante e a gastronomia bem elogiada.

Assim, enquanto está lá, você esquece que está em um país tropical. Chalés alpinos, chocolateiros e lojas de artesanato são pontos fortes que giram a economia local.

