Dia dos Pais deve movimentar mais de R$ 110 milhões em Goiânia, diz pesquisa

Vestuário e calçados lideram a lista de produtos para presentear durante a data comemorativa

Thiago Alonso - 05 de agosto de 2024

Região da 44, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Com a chegada do mês de agosto, a população de Goiânia começa a se apressar para comprar o tão esperado presente de Dia dos Pais.

Essa movimentação para a data deve gerar um fluxo de aproximadamente R$ 111 milhões, somente na capital. Foi isso que apontou um levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Segundo a pesquisa, cerca de 650 mil consumidores goianienses devem ir às compras, o que corresponde a 80% dos habitantes da cidade.

Cada pessoa deve comprar dois produtos, com um custo médio de R$ 167 por item. Além disso, os clientes pretendem gastar um valor semelhante ao do mesmo período do ano passado.

Vestuário e calçados são as opções mais procuradas (68%), seguidos por perfumes, cosméticos e itens de cuidados pessoais (24%).

Em entrevista, Geovar Pereira, presidente da CDL Goiânia, destacou diversos fatores que indicam que a data comemorativa será bastante movimentada, muito impulsionada pela queda no número de devedores.

“No último mês, tivemos uma ligeira queda na inadimplência em Goiânia — fator que beneficia o comércio na data. Além disso, o indicador de confiança do consumidor subiu 1,9 ponto em junho, atingindo 91,1 pontos”, explicou.

Segundo o levantamento, a maior movimentação deve ser vista entre os dias 03 e 09 de agosto, considerando que 61% da população estipulou que irá comprar durante este período.

Por outro lado, 29% dos compradores já se adiantaram e compraram o presente de Dia dos Pais antes de 02 de agosto.

Como os goianienses vão comprar?

Ainda segundo a pesquisa, a maior parte da população da capital deve comprar presencialmente, representando 76% do total, sendo que os shoppings lideram a lista de destinos comerciais, com 68% das preferências.

Enquanto isso, a tradicional garimpagem, quando os consumidores vão às ruas, deve ser escolhida por 26% da clientela. Outros 6% afirmaram que ainda não se decidiram.

Outro ponto importante é o valor dos produtos, uma vez que a maioria (76%) enfatizou que só fechará a compra se houver algum tipo de oferta. Já 25% dos entrevistados explicaram que vão comprar nas lojas mais próximas, poupando esforços. Para esse grupo, as compras online também são uma opção.

No entanto, essa alternativa não significa que os goianienses querem pagar caro. 83% dos questionados, independentemente da forma de compra, destacaram que só vão fechar o pedido após realizar pesquisas de preços.

Seja em Pix, dinheiro ou cartão de débito, 32% dos consumidores devem pagar à vista. Já para quem precisar parcelar os produtos, quase 100% deve utilizar o cartão de crédito.