IF Goiano abre cursos de inglês gratuito e a distância; veja como se inscrever

Ao final, alunos matriculados receberão certificados de conclusão

Samuel Leão - 05 de agosto de 2024

Inscrições abertas. (Foto: Divulgação)

O Instituto Federal Goiano (IF Goiano) está com as inscrições abertas para três cursos gratuitos de Inglês em níveis básicos, totalmente online. Além da gratuidade, as aulas também contam com certificados de conclusão.

As oportunidades são devido ao lançamento das disciplinas do idioma, nos níveis I, II e III, oferecidas em parceria com o Instituto Federal Sul Rio-Grandense (IFRS).

Devido ao formato online, os cursos podem ser realizados de qualquer parte do país, com o início imediato, logo após a inscrição. As candidaturas podem ser feitas a qualquer momento, uma vez que não há data específica para o início das aulas.

Os cursos foram organizados em 3 e-books, com 6 lições em cada um, e vão desde questões cotidianas, como introduções e expressões básicas, até temas mais complexos, como apresentações acadêmicas, fazem parte dos conteúdos.

A carga horária total é de 200 horas, e o aluno tem o prazo de um ano para completar todas as lições. O intuito é que, ao final, cada participante evolua, conseguindo ampliar o vocabulário e buscando fluência, tanto nas habilidades de “listening, speaking, reading e writing”, que tratam de “escutar/compreender, falar, ler e escrever”.

Para saber mais detalhes, e também para realizar a inscrição em um dos módulos, basta acessar aqui o site do IFG.