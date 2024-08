Jovem de Anápolis morre durante treinamento da FAB e gera comoção nas redes sociais: “foi de longe o amigo mais querido”

Em nota, corporação afirmou que ter instaurado procedimento administrativo para apurar ocorrido

Samuel Leão - 05 de agosto de 2024

João Pedro faleceu após ter complicações em treinamento de natação. (Foto: Reprodução)

Durante um treinamento de natação da Força Aérea Brasileira (FAB), em Guaratinguetá (SP), o jovem anapolino, João Pedro Pires, acabou falecendo, no último sábado (03).

Por meio de nota, a FAB afirmou que a vítima, que era militar e também atleta de natação, foi retirada da piscina por outros atletas e pelo salva-vidas após submergir, sendo submetida à ressuscitação cardiopulmonar (RCP).

Ele foi transferido para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), na Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá. Apesar dos cuidados aplicados, ele não resistiu e teve óbito.

A Força Aérea também relatou ter iniciado um procedimento administrativo para esclarecer as condições da fatalidade, e sinalizou apoio à família.

Nas redes sociais, amigos, familiares e até a escola onde ele estudou prestaram homenagem, neste domingo (04). Um colega de quartel publicou fotos com o jovem, relembrando momentos e se despedindo.

“Hoje um pai e uma mãe perdem um filho. Uma irmã e um irmão perdem um irmão. Uma namorada perde um amor. Um amigo perde um melhor amigo. O Pires, ou João Pedro, foi de longe o amigo mais querido de todos os tempos que pude ter. Como ele era soldado, desde a quarentena ele vinha me salvando”, desabafou.

Ele, juntamente com outros companheiros de quartel, se deslocaram para Anápolis e acompanharam o velório do jovem, ocorrido na Igreja Cristã Evangélica do Parque Iracema, às 22h no domingo (04).

“Eu queria tanto que ele tivesse ido conhecer a minha casa com a família dele, iam adorar. Obrigado por existir, Pires, esses 8 meses contigo, que passaram extremamente rápido, foi o suficiente para me mudar. O Dragon Ball e aquele churrasco que a gente combinava vão ficar para a outra vida”, concluiu.

O Colégio da Polícia Militar de Goiás (CPMG) Dr. César Toledo, onde João Pedro estudou, também emitiu uma homenagem, pelas redes sociais: “Que Deus, em sua infinita misericórdia, console a todos os familiares”.