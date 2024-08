Motorista de aplicativo revela modalidade da Uber que pode agradar passageiros, mas desagradar profissionais

Iniciativa já foi implementada em outras plataformas e dividiu opiniões

Gabriella Pinheiro - 05 de agosto de 2024

(Foto: Captura de tela/Instagram/@uber_pensador)

Uma novidade recém estreada na plataforma da Uber dividiu opiniões e pode ser considerada um divisor de água de forma positiva para os passageiros ou negativa para os motoristas.

Em vídeo publicado nas redes sociais, um condutor da plataforma dá detalhes de como a nova função acontecerá e de como os profissionais podem lidar com ela.

Assim como a Indriver e na modalidade também oferecida pela 99, os motoristas e passageiros poderão entrar em uma espécie de acordo a respeito de um trajeto.

Basicamente, neste caso, o cliente lança uma oferta para que o condutor o leve até um trajeto – baseado em uma quantia média indicada pela plataforma.

O motorista pode aceitar a corrida, optar por jogar um valor acima, ou, no fim das contas, recusar a proposta. A novidade, que já chegou em Goiânia e outras localidades, causou alvoroço.

Isso porque, para o motorista de aplicativo Francisco Bianchi (@uber_pensador), essa prática pode dificultar ainda mais na escolha dos motoristas na hora de aceitar corridas e causar tumulto.

Segundo ele, os condutores da Uber já tem que avaliar se vale ou não a pena pegar uma corrida e, com a novidade, ainda terão que tirar um tempo para negociar com o passageiro sobre o valor do trajeto – o que demandará ainda mais tempo.

