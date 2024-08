Pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia adotam estratégia para dar ainda mais peso aos próprios nomes na corrida ao Paço Municipal

Lançamento das candidaturas de Vanderlan Cardoso e Fred Rodrigues serão prestigiadas por políticos de renome nacional

Pedro Hara - 05 de agosto de 2024

Vanderlan Cardoso e Fred Rodrigues. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado e João Carlos/Alego)

No último dia de convenção partidária, os ainda pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia estão apostando na presença de figuras conhecidas nacionalmente para alavancar os próprios nomes.

Vanderlan Cardoso (PSD) estará ao lado do presidente nacional do PSD e atual secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab.

Fred Rodrigues (PL) apostará novamente na força do sobrenome Bolsonaro ao trazer à capital o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Goiânia é vista como uma cidade importante no projeto nacional do PSD de se manter como partido com mais prefeitos eleitos no Brasil.

Já Fred Rodrigues aposta que pode herdar parte dos 445 mil votos que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu na capital nas eleições de 2022.