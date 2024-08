Gomide tem 38%, Márcio 20% e Eerizania 11%, mostra Real Time Big Data/RecordTV

Levantamento foi realizado entre os dias 03 e 05 de agosto. Nível de confiança é de 95%

Pedro Hara - 06 de agosto de 2024

Da esquerda para a direita: Antônio Gomide, Márcio Corrêa e Eerizania Freitas. (Foto: Edição/ Portal 6)

O deputado estadual Antônio Gomide (PT) lidera as intenções de votos em Anápolis com 38%, de acordo com a Real Time Big Data/RecordTV divulgada nesta terça-feira (06).

Na sequência aparecem Márcio Corrêa (PL), com 20%, e Eerizania Freitas (UB), com 11%.

José de Lima (PMB) marcou 5% e Kim Abrahão (PSD), que desistiu, 3%. Já Hélio Lopes somou 2%.

Brancos e nulos totalizaram 9%, enquanto os que não sabem ou não quiseram responder, 12%.

Os números, conforme o Real Time Big Data/RecordTV, referem-se ao cenário estimulado, onde os nomes dos candidatos são mostrados aos eleitores.

A pesquisa ouviu 1.000 pessoas entre os dias 03 e 05 de agosto e tem 95% de grau de confiança. Registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE): GO-08230/2024.