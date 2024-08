Homem é preso após ameaçar ex e agredir mãe dela, em Goiás

Vítima precisou de atendimento médico e suspeito foi encontrado no local de trabalho

Gabriella Pinheiro - 06 de agosto de 2024

Homem é preso após agredir mãe de ex, em Luziânia. (Foto: Reprodução/ PC)

Um homem foi preso em flagrante, na segunda-feira (05), suspeito de ter praticado crimes de lesão corporal, injúria e ameaça contra a ex-namorada, em Luziânia.

De acordo com a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Luziânia, o suposto autor estava descumprindo medidas protetivas de urgência contra a vítima.

Conforme as investigações, no dia 03 de agosto, o homem ainda teria encontrado a genitora dela e a agredido. Ele também enviou várias mensagens para a ex, ameaçando-a de morte.

Os conteúdos foram mandados tanto na data, como também no dia da prisão. Após serem informados, uma equipe da unidade policial realizou diligências para localizar o autor dos fatos.

Ele foi encontrado dentro do local de trabalho, onde foi preso. A mãe da mulher precisou de atendimento médico, após as agressões realizadas pelo homem.